تقليل عدد الإصابات بالسرطان.. سايحي يوضح استراتيجية القطاع

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، الخميس، سعي قطاعه إلى خلق أقطاب صحية جديدة لتجنيب المرضى عناء التنقل خصوصا بالنسبة لمناطق الجنوب.

وفي رده على سؤال حول إستراتيجية القطاع للتقليل من عدد الإصابات بمرض السرطان, أوضح سايحي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه يسعى إلى “خلق أقطاب صحية جديدة لتجنيب المرضى عناء التنقل خصوصا بالنسبة لمناطق الجنوب”.

وأضاف أن الدولة “تبذل جهودا كبيرة في سبيل ضمان تكفل أفضل بصحة المواطن كما تسعى لضمان توزيع عادل للهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني”.

كما أبرز في هذا الصدد “وجود 146 طبيبا من الجنوب في إطار التكوين في عدة تخصصات للقضاء على النقص”.

وبعد أن لفت الوزير إلى “تسجيل 47 الف حالة سرطان في السنة”, أشار إلى” تنظيم حملات للكشف المبكر عن هذا المرض مع ضمان تكفل أحسن بالمريض على مستوى 20 مركزا للسرطان عبر الوطن ومراكز أخرى جديدة ستفتح قريبا إلى جانب تدعيم المستشفيات التي تحوز على 240 سريرا بمصالح لعلاج السرطان وفتح أزيد من 45 مصلحة للعلاج الكيماوي في انتظار بلوغ 53 مصلحة قريبا عبر كامل التراب الوطني”.