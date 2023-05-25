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الجزائر

تقلّبات جوية.. مديرية الأمن تدعو مستعملي الطريق لتوخّي الحيطة والحذر

الشروق أونلاين
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تقلّبات جوية.. مديرية الأمن تدعو مستعملي الطريق لتوخّي الحيطة والحذر
أرشيف
أمطار غزيرة

دعت مديرية الأمن الوطني يوم الخميس في بيان، سائقي المركبات ومستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، على إثر التقلبات الجوية التي تعرفها عدد من الولايات.

وجاء في البيان:”على إثر التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن، تدعو  المديرية العامة للأمن الوطني سواق المركبات ومستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم”.

كما ذكر البيان بـ”إلزامية التقيد بقواعد  السلامة المرورية، في ظل التقلبات الجوية. وتجنب الإفراط في السرعة، بالإضافة إلى احترام مسافة الأمان بين المركبات”.

وقد وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548، وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات بشأن الحوادث الناجمة عن حالة الطقس، يضيف البيان.

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