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رياضة

تقنية الفيديو في المحطّتَين الأخيرتَين من كأس الجزائر

علي بهلولي
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تقنية الفيديو في المحطّتَين الأخيرتَين من كأس الجزائر
الأرشيف
نموذج دولي من لجوء حكم الساحة إلى تقنية الفيديو.

يُطبّق الاتحاد الجزائري لِكرة القدم تقنية الفيديو في نصف نهائي والمباراة الختامية، لِمنافسة كأس الجمهورية للموسم الحالي.

وقالت “الفاف” إن الأمر مُجرّد فكرة تجتهد حاليا لِتجسيدها، كما جاء في بيان لها نشرته، الأربعاء.

وتُسحب قرعة نصف النّهائي كأس الجمهورية في الـ 17 من ماي المقبل، في انتظار ضبط هيئة الرئيس جهيد زفيزف لِتاريخ مقابلتَي هذه المحطّة وأيضا موعد المباراة النّهائية.

وكانت “الفاف” في تاريخ سابق قد أعلنت عن البدء في تطبيق تقنية “الفار” في البطولة الوطنية، انطلاقا من الموسم المقبل. ما يعني أن الدورَين نصف النّهائي ونهائي كأس الجمهورية، سيكونا بِمثابة محطّة تجريبية. ولو أن اتحاد الكرة الجزائري يملك الآن شيئا من الرّصيد الإيجابي، بعد تطبيق تقنية الفيديو في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّين بِبلادنا في جانفي وفيفري الماضيَين.

وقبل ذلك، تُلعب مقابلات ثمن وربع النّهائيَين لِكلّ الأصناف، وفقا للجدول التالي (اضغط هنا).

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