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رياضة

“تقنية الفيديو كانت مُعطّلة في مباراة تونس ومالي”

علي بهلولي
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“تقنية الفيديو كانت مُعطّلة في مباراة تونس ومالي”
الأرشيف
فوسيني دياوارا

فجّر التقني فوسيني دياوارا مساعد الناخب الوطني المالي مفاجأة مُدوّية، وأكّد أن تقنية الفيديو (فار) كانت مُعطّلة في مباراة المضيف التونسي.

وتعادلت مالي سلبا بعيدا عن الدّيار مع تونس سهرة الـ 29 من مارس الماضي، بِرسم إياب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022. فيما انتهت مواجهة الذهاب بِخسارة مالي داخل القواعد بـ (0-1).

وقال التقني المالي فوسيني دياوارا في تصريحات لِإذاعة فرنسا الدولية، الخميس: “أُؤكّد لك أن تقنية الفيديو (فار) كانت مُعطّلة. لقد تابعتُ كيف حدث ذلك، وشاهدت موقف الحكم، وكنت بِجوار الشاشة (فار): الهدف الذي سجّلناه كان صحيحا تماما ولم يتمّ التحقّق منه بِواسطة الفيديو، لأن هذه التقنية لا تشتغل. هل رأيتَ.. تسجيل الهدف مرّ بِسرعة، والحكم وضع يده في السمّاعة (يتّصل مع حكمَي الفيديو/ لكن دون طائل). يُمكنني القول بِنسبة 100% إن تقنية الفيديو كانت مُعطّلة. هذا أمر غير طبيعي في مباراة تصفوية مونديالية حاسمة!”.

ويُشير مساعد الناخب الوطني المالي فوسيني دياوارا إلى هدف سجّله أحد لاعبيه ضد المضيف التونسي، في الدقيقة الرّابعة، ورفضه الحكم. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وأدار مباراة منتخب تونس والزائر المالي طاقم من السنيغال، يقوده حكم الساحة ماغات ندياي. فيما أسندت “الفيفا” إلى حكمَين من هولندا مهمّة الإشراف على تقنية الفيديو.

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