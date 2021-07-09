تقنين تدريس مادة الإعلام الآلي بالمتوسطات والثانويات

فتح التخصص بثلاث مدارس عليا

ستشرع وزارة التربية الوطنية في توظيف أساتذة متخصصين في تدريس الإعلام الآلي كمادة مستقلة بالطورين المتوسط والثانوي، مع إلغاء قرار إسناد تدريسها لأساتذة العلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة، بعدما تقرر على مستوى وزارة التعليم العالي، تقنين تدريس هذه المادة بالمدارس العليا للأساتذة بثلاث ولايات في الدخول الجامعي المقبل.

وستقنن مصالح وزارة التربية الوطنية، تدريس مادة الإعلام الآلي بالمتوسطات والثانويات، إذ ستصبح مادة مستقلة بذاتها وتسند لأساتذة مختصين، وسيتم توظيفهم مباشرة يعد تخرجهم من ثلاث مدارس عليا للأساتذة ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة وبقسنطينة وسكيكدة، بعدما تقرر فتح هذا التخصص بثلاث مدارس عليا للأساتذة وهي القبة بالجزائر وقسنطينة وسكيكدة، حيث سيتم تمكين حاملي شهادة البكالوريا الجدد والحاصلين على معدل 13 من 20 من الالتحاق بهذه المدارس للالتحاق بالتكوين في الطور الثانوي، في حين يلتحق حاملو شهادة البكالوريا والحاصلون على معدل 14 من 20 بهذه المدارس لمباشرة التكوين في الطور المتوسط.

وأوضحت مصادر “الشروق”، بأن تدريس مادة الإعلام الآلي للتلاميذ بالمتوسطات والثانويات، كمادة مستقلة بذاتها أضحى من الضروري جدا، خاصة بعدما وقعت الوزارة في مأزق آنذاك، على اعتبار أن أساتذة العلوم الفيزيائية وعلوم طبيعة وحياة وكذا الأساتذة التقنيين والأساتذة رؤساء الأشغال ورؤساء الأعمال، الذين كانت تسند لهم مهمة تدريس المادة، قد سبق لهم واحتجوا في عديد المناسبات وانتفضوا ضد القرارات الموصوفة بالارتجالية، رافضين “تكملة النصاب” جملة وتفصيلا، خاصة بعدما طلب منهم ضمان تحقيق الحجم الساعي الأسبوعي الخاص بمادة التخصص، مع ضمان تدريس ساعات إضافية خاصة بمادة الإعلام الآلي.