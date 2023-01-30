تقنيون محلّيون وأجانب يتدافعون لِتدريب المنتخبات الصغرى

استلم الاتحاد الجزائري لِكرة القدم 183 ملفّ، يرغب أصحابها في تدريب أربعة أصناف من الفئات الصغرى.

وكشفت “الفاف” عن ترشّح 156 تقني لِتدريب المنتخب الوطني لِأقلّ من 15 سنة و20 سنة ذكور، و27 تقنيا للإشراف على المنتخب الوطني لِأقلّ من17 سنة و20 سنة إناث.

وأشارت هيئة الرئيس جهيد زفيزف إلى أن الملفّات تقدّم بها تقنيون جزائريون وأجانب.

وكلّفت “الفاف” لجنة تابعة للمديرية الفنية الوطنية من أجل دراسة الملفّات المُقدّمة، وتعيين مدرّبي هذه المنتخبات الأربعة.