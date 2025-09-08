تقني إسباني مدربا جديدا لـ “الحمراوة”

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، الإثنين، عن انتداب التقني الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

ودرّب فريق “الحمراوة” بِصفة مؤقّتة في بداية الموسم الجديد، التقني سي الطاهر شريف الوزاني.

ويملك فريق مولودية وهران أربع نقاط في الرتبة التاسعة، بعد مرور ثلاث جولات في البطولة الوطنية.

وسبق للمدرب غاريدو (56 سنة) العمل في الجزائر مع نادي اتحاد العاصمة، ما بين أكتوبر 2023 وجوان 2024.

وكان نادي اتحاد طرابلس الليبي في فترة ما بين جانفي وجوان 2025، آخر فريق دربه التقني الإسباني.