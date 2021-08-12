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رياضة

تقني إنجليزي: لديّ إحساس أن ثمار بن رحمة ستُقطف هذا الموسم

علي بهلولي
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تقني إنجليزي: لديّ إحساس أن ثمار بن رحمة ستُقطف هذا الموسم

توقّع التقني واللاعب الدولي الإنجليزي السابق ستيوارت بيرس، أن يذهب المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة بعيدا في عروضه الفنية، خلال الموسم الكروي الجديد.

وقال ستيوارت بيرس: “ننتظر أن يُقدّم لنا بن رحمة كثيرا من العروض الفنية الإيجابية، في نسخة 2021-2022”.

وأضاف مدافع منتخب إنجلترا في فترة ما بين أواخر الثمانينات والتسعينيات، في مقابلة إعلامية أدلى بها للإذاعة البريطانية “تالك سبورت”، الخميس: “قدّم بن رحمة في الموسم الماضي عروضا فنية متذبذبة، وظهر بِأنه يحوز قدرات هائلة تحتاح إلى تفجير، وقد يفعلها في الموسم الجديد”.

ودعا ستيورات بيرس التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام الإنجليزي، إلى منح الفرصة التي يستحقها بن رحمة، وتشجيعه على عصر مواهبه الفنية، فقال بِهذا الصدد: “أعتقد أنه من الخطأ جلب لاعب آخر يحلّ محلّ بن رحمة في المقابلات الرّسمية”.

ويبدأ المهاجم سعيد بن رحمة موسمه الجديد بعد ظهر الأحد المقبل، لمّا يُواجه فريقه وست هام المضيف نادي نيوكاسل، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة الإنجليزية.

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