تقني إيطالي: آدم الوناس أقوى لاعبي نابولي على الإطلاق

ثمّن التقني الإيطالي سيرسي كوزمي مدرب الفريق المحلي كروتوني، القدرات الفنية المعتبرة التي يحوزها اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس.

وسبق للتقني سيرسي كوزمي أن درّب صانع الألعاب آدم الوناس في فريق كروتوني، خلال السداسي الأوّل من العام الحالي.

وقال المدرب كوزمي في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة الإيطالية، الإثنين: “إذا تحدّثتُ عن الصفات الفنية والبدنية والتكتيكية والقدرة على لعب المزيد من الأدوار، فإن آدم هو من بين أقوى اللاعبين على الإطلاق. إنّه يعلم أنه ارتكب بعض الأخطاء ، لكن إذا لعب لِأقصى حدّ فهو بلا شك لاعب من نابولي”.

ومازال مستقبل آدم الوناس (24 سنة) يلفّه الغموض، حيث لا تُمانع إدارة نادي نابولي الإيطالي في بيعه هذه الصّائفة، إذا استلمت عرضا مُحترما، فيما يرغب المدرب لوتشانو سباليتي في تمديد عقد الدولي الجزائري إلى غاية صيف 2026، المُرادف لِإضافة أربعة مواسم أخرى.

في سياق آخر، أجرى آدم الوناس، الإثنين، مرانا لِتقوية العضلات مع زميلَين له في فريق نابولي، بعد إصابة تعرّض لها على مستوى الكاحل في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

ويعني هذا المران أن إصابة الدولي الجزائري ليست خطيرة ولا تبعث على القلق.