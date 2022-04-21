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رياضة

تقني إيطالي: آدم الوناس مُناسب جدّا لـ “وادي الذّئاب”!

علي بهلولي
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تقني إيطالي: آدم الوناس مُناسب جدّا لـ “وادي الذّئاب”!
من اليمين: سيرسي كوزمي - آدم الوناس

يُفضّل التقني الإيطالي سيرسي كوزمي مدرب الفريق المحلّي كروتوني، أن ينتقل اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إلى نادي روما، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومعلوم أن فريق روما يشتهر بِتسمية “نادي الذّئاب”، ويُدربه التقني البرتغالي المُثير للجدل جوزي مورينيو (59 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2021، ويُفترض أن تنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

وقال سيرسي كوزمي في تصريحات إعلامية للإذاعة الإيطالية “تيلي راديو ستيريو”، الخميس: “حُلمي أن أرى آدم الوناس في فريق روما، لديه كل المؤهّلات. في الصيف الماضي رغب مسؤولو نادي الميلان في انتدابه، لكن سباليتي (مدربه في نابولي) لم يتركه يذهب”.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويعرف التقني سيرسي كوزمي (63 سنة) اللاعب آدم الوناس جيّدا، حيث درّبه في فريق كروتوني الإيطالي، في النصف الأوّل من العام الماضي. وحينها كان الدولي الجزائري يُمثّل ألوان هذا النادي بِصيغة الإعارة.

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