تقني إيطالي يدعو إلى اتّخاذ قرار يهمّ بن ناصر

دعا تقني إيطالي إدارة نادي ميلان آسي إلى انتداب لاعب جديد في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، تعويضا لِإسماعيل بن ناصر.

ويرى اللاعب الدولي الإيطالي السّابق جانكارلو ماروكي، في أحدث ظهور له عبر شبكة قنوات “سكاي سبورتس”، أن بن ناصر سيُشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار في جانفي المقبل، وقد يغيب لِنحو شهر من الزّمن أو أكثر بِقليل، ولذلك لا مفرّ من جلب لاعب وسط بديل، وسوق التحويلات الشتوية توشك أن تفتح أبوابها.

ويُفهم من هذا التصريح الإعلامي، أن متوسّط الميدان بن ناصر سيحضر وقائع البطولة الإفريقية، التي تنطلق في الـ 13 من جانفي المقبل، وأيضا امتلاكه لِوزن ثقيل في نادي الميلان.

وإذا افترضنا أن إسماعيل بن ناصر سيلتحق بِتربّص “الخضر”، الذي ينطلق بِالطوغو في الفاتح من جانفي المقبل، وأن رجال جمال بلماضي سيبلغون نهائي كأس أمم إفريقيا 2024. فإن الدولي الجزائري سيغيب عن 7 مقابلات رسمية لِفريقه ميلان آسي، وقد يرتفع الرّقم إلى 9 لقاءات، في حال تريّث المدرب ستيفانو بيولي، وعدم توظيفه لِبن ناصر مباشرة بعد عودته من ساحل العاج.