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رياضة

تقني جديد في العارضة الفنية لـ “محاربي الصّحراء”

علي بهلولي
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تقني جديد في العارضة الفنية لـ “محاربي الصّحراء”
التقني محمد بن حمو (في الوسط/ أو الثاني من اليسار)

التحق التقني محمد بن حمو بِالجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري، عشية خوضه نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وسيعمل محمد بن حمو رفقة زميله عزيز بوراس، في الرّكن المُتعلّق بِتدريب حرّاس مرمى “الخضر”.

ولم يُوضّح الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن كانت الاستعانة بِخدمات التقني بن حمو تقتصر على التحضيرات لـ “كان” 2022 بِقطر، أو هذه المحطّة الإعدادية وأيضا البطولة القارية التي تدوم قرابة شهر من الزمن، أو أنه استفاد من منصب قارّ.

واكتفت “الفاف” بِالقول إن محمد بن حمو سيُباشر عمله مساء الثلاثاء، في أوّل حصّة تدريبية لـ “محاربي الصّحراء” بِالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان محمد بن حمو قد ساهم في إحراز المنتخب المحلّي الجزائري كأس العرب، نسخة قطر 2021. لمّا شغل منصب مدرب حرّاس المرمى، إلى جانب الناخب الوطني مجيد بوقرة، والمدرب المساعد جمال مصباح.

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