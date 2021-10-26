تقني جزائري مدربا للمنتخب الأولمبي الموريتاني

أسند اتحاد موريتانيا لكرة القدم إلى التقني الجزائري المغترب أحمد آيت واعراب، مهمّة تدريب منتخب فئة أقلّ من 23 سنة.

جاء ذلك في أحدث بيان لِاتحاد موريتانيا لِكرة القدم.

وسبق للتقني أحمد آيت واعراب (42 سنة) التدريب في موريتانيا، حيث عمل في العارضة الفنية لِمنتخب الأكابر، ضمن منصب مدرب مساعد للتقني الفرنسي كورونتين مارتينس، وذلك منذ عام 2018.

وقبل امتهانه وظيفة التدريب، شغل أحمد آيت واعراب منصب صانع ألعاب في عدّة أندية فرنسية، كما ارتدى زيّ فريق شبيبة بجاية في موسم 2009-2010.

وتنتظر التقني أحمد آيت واعراب مع منتخب موريتانيا لِفئة الآمال، بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة، التي مازالت “الكاف” لم تسحب بعد قرعة تصفياتها، وأيضا تحديد البلد الذي يحتضن النهائيات. وهي منافسة مُؤهّلة لِأولمبياد العاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.