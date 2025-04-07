تقني جزائري مدربا لِأشبال “البي آس جي”

عيّنت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، تقنيا جزائريا مغتربا مدربا رئيسيا لِفريقها الكروي لِفئة الأشبال.

وكان التقني يوسف بوعمران (29 سنة) يشغل من قبل منصب مدرب مساعد للفريق ذاته (صنف أقل من 17 سنة)، كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية مساء الإثنين.

وسبق لِيوسف بوعمران (29 سنة) ممارسة رياضة كرة القدم في منصب مدافع، وارتدى أزياء عدّة أندية فرنسية البلد حيث أبصر النور، وأيضا اتحاد الحراش وشباب بلوزداد في فترة ما بين 2016 و2018، لكن مروره في البطولة الوطنية كان باهتا جدا.

وقبل تجربته مع “البي آس جي”، سبق للتقني يوسف بوعمران التدريب في مركز التكوين لِنادي نيس الفرنسي.