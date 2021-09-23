تقني حاز كأسيَن عالميتَين سَيُدرّب شباب بلوزداد

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، الخميس، عن انتداب التقني البرازيلي ماركوس باكيتا مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وسيحلّ المدرب باكيتا بِالجزائر في آجال لا تتعدّى الثلاثاء المقبل، للانطلاق في مغامرته التدريبية الجديدة مع صاحب لقب البطولة الوطنية للموسمَين الماضيَين. بعد أن وقّع عقد العمل مع إدارة نادي شباب بلوزداد في تاريخ سابق.

وسبق لِماركوس باكيتا (63 سنة) ممارسة كرة القدم في منصب متوسط ميدان، وفي مجال التدريب، قاد منتخب بلاده البرازيل للأشبال إلى إحراز كأس العالم، نسخة فنلندا في أوت 2003، وبعد ثلاث أشهر من ذلك، كرّر السيناريو ذاته مع فئة الأواسط، في كأس العالم طبعة الإمارات.

ويملك التقني البرازيلي باكيتا أيضا تجربة التدريب في القارّة السّمراء، حيث قاد وأشرف على منتخب ليبيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2012 بِالغابون وغينيا الإستوائية، ونادي الزمالك المصري ما بين 2015 و2016. وفي قارة آسيا، درّب منتخب السعودية في مونديال ألمانيا 2006. فضلا عن بلدان أخرى.

وكان نادي المحرق البحريني آخر فريق يُدربه ماركوس باكيتا، قبل أن يتركه عند نهاية موسم 2019-2020.

وسيخلف البرازيلي ماركوس باكيتا التقني الصربي زوران مانويلوفيتش، الذي ترك فريق شباب بلوزداد مُؤخّرا.

وعلى مستوى جهاز التسير لِنادي الأحمر والأبيض، بات محمد بلحاج رئيسا جديدا لِمجلس الإدارة، خلفا لِمحمد عبروق.

وفضلا عن البطولة الوطنية التي تنطلق في أواخر أكتوبر المقبل، ثم كأس الجمهورية. يتنافس شباب بلوزداد في مضمار رابطة أبطال إفريقيا، حيث تأهّل في الأيّام القليلة الماضية للدور الثاني، الذي تُجرى مقابلاته في منتصف الشهر الداخل.