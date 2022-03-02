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رياضة

تقني فرنسي يعرف “الخضر” في جهاز التدريب الكاميروني

علي بهلولي
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تقني فرنسي يعرف “الخضر” في جهاز التدريب الكاميروني
الأرشيف
سيباستيان مينيي

استعان اتحاد الكاميرون لِكرة القدم في الأيّام القليلة الماضية بِتقني فرنسي، على أمل تفكيك “شيفرة” المنتخب الوطني الجزائري في الدور الأخير لِتصفيات المونديال.

ويتعلّق الأمر بِالتقني سيباستيان مينيي، الذي عُيّن في منصب مدرب مساعد للناخب الوطني الكاميروني الجديد ريغوبيرت سونغ.

وكان التقني الفرنسي سيباستيان مينيي يُشرف على تدريب فريق كينيا في منصب ناخب وطني، حينما انهزم أشباله بِثنائية نظيفة أمام نظرائهم الجزائريين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

ومن إجمالي 14 لاعبا وظّفهم الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، في مواجهة الفريق الكيني التي كان يُدربه سيباستيان مينيي، مازال 11 لاعبا ينشط في صفوف “الخضر”، وحضروا فعّاليات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

ويحوز التقني الفرنسي سيباستيان مينيي (49 سنة) خبرة التدريب في القارّة السّمراء، حيث اشتغل أيضا في الكونغو برازافيل والكونغو اليموقراطية والطوغو وغينيا الاستوائية.

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