تقني فرنسي يُشبّه “الخضر” بـ “المانشافت”

شبّه التقني جيرنو روهر أداء وحصيلة المنتخب الوطني الجزائري في “كان” الكاميرون 2022، بِما مرّ به فريق ألمانيا في مونديال روسيا 2018.

وتذيّل منتخب “المانشافت” لائحة ترتيب الفوج السادس في مونديال 2018، بعد أن مُني بِهزيمتَين في ثلاث مقابلات. وودّع البطولة من الدور الأوّل، وهو الذي أحرز اللقب العالمي في النسخة السابقة بِالبرازيل.

وقال التقني الفرانكو ألماني جيرنو روهر في تصريحات لِصحيفة “واست فرانس”، نشرتها، الجمعة: “ما حدث لِمنتخب الجزائر سبق وأن عرفته فرق أخرى في منافسات كبيرة. خذ مثلا، فريق ألمانيا بعد نجاحه في مونديال البرازيل عام 2014، أخفق في الطبعة الموالية. من الصعب تفسير مثل هذا النوع من النتائج في عالم كرة القدم”.

وأضاف المدرب السابق لِمنتخب نيجيريا، الذي تجمّدت مشاركة أشباله أمام “الخضر” في نصف نهائي “كان” 2019، قائلا: “بدا نوع من التوتّر على لاعبي منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار، هذا يُبيّن أنهم كانوا تحت ضغط شديد سبّبه اللقب القاري للنسخة السابقة. الدّفاع عن الكأس المُحرزة مأمورية ليست سهلة”.

وقبل نيجيريا، سبق للتقني جيرنو روهر أن قاد منتخب الغابون إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2012. كما أشرف على فريق النيجر في “كان” 2013، وخرج تلاميذه من دور المجموعات.

وعلى غرار جيرنو روهر، شبّه مواطنه اللاعب الدولي الفرنسي السابق جيروم روتان نتائج “الخضر” بِحصيلة منتخب “الديكة” في مونديال 2002، لمّا ودّع البطولة من الدور الأوّل، بعد إحرازه الكأس العالمية في النسخة السابقة.

وقال جيرم روتان في تصريحات بِالرّكح التلفزيوني لِقناة “آر آم سي”: “منتخب الجزائر لم يُحالفه الفوز، في بطولة يجب أن تُحرز فيها النصر. هذا ما حدث أيضا للفريق الفرنسي في كأس العالم 2002. أهدر في البداية فرصا كثيرة، ثم بدا وكأنه يقوم بِجولة وليس خوض منافسة كبيرة!”.