تقوية المنظومة الإعلامية محور لقاء وزير الاتصال ومدراء القنوات الخاصة

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب، الأحد، أن التوجه العام للسلطات العليا هو تقوية المنظومة الإعلامية خاصة ما تعلق بالجانب التشريعي.

وذلك على هامش استقباله بمقر الوزارة مدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة، حيث أكد الوزير على “تقوية المنظومة الإعلامية خاصة ما تعلق بالجانب التشريعي”.

“باستكمال صدور قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة، إضافة إلى إنشاء سلطتي الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة”، حسب بيان الوزارة.

كما شكل اللقاء فرصة لمسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة عرض ومناقشة الانشغالات التي يواجهها القطاع”، يضيف البيان.

وأوضح لعقاب أن وزارة الاتصال ماضية في “دعم ومرافقة كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة لضمان تنظيم سلس للمهنة وإرساء قواعد مهنية محترفة في العمل الإعلامي”.

ودعا وزير الاتصال في آخر الاجتماع “كافة مسؤولي القنوات التلفزيونية إلى صياغة مقترحاتهم ضمن تقرير شامل وموحد يمكن أن يكون في المستقبل بمثابة أرضية لورقة طريق تعمل على تشخيص مشاكل القطاع بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسبة”.