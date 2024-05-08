تقييد العهدات يجمد 5 مؤتمرات بالمركزية النقابية

تاقجوت أوفد لجنة مستعجلة لتوقيف انعقادها تكيفًا مع القانون

ألغت لجنة نقابية أوفدتها قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على عجل، مؤتمرات 5 اتحادات ولائية كانت مقررة هذا الأسبوع، بسبب خلافات حول ترشح الأمناء العامين الحاليين وتقييد العهدات في المناصب القيادية، تكيفا مع القانون الجديد لممارسة الحق النقابي.

وأفادت مصادر رفيعة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ”الشروق”، أن قيادة المركزية النقابية أوفدت لجنة مستعجلة إلى كل من ولايات الشلف وبومرداس وسطيف وميلة وبسكرة، من أجل تجميد انعقاد المؤتمرات الولائية التي كانت مقررة هذا الأسبوع، في حين سيتم عقد مؤتمر ولاية باتنة الخميس، وخنشلة يوم 14 ماي الجاري.

ووفق ما توفر من تفاصيل، فإن قيادة التنظيم النقابي بحضور عمار تاقجوت اجتمعت في وقت سابق مع الأمناء العامين الحاليين لعدة اتحادات ولائية، ومنها الولايات التي سبق ذكرها، وكان الاتفاق يقضي بعدم ترشحهم مجددا، تكيفا مع القانون الجديد لممارسة الحق النقابي، من منطلق أن لهم عهدتين مركزيا (وطنيا) وأكثر من عهدتين محليا ولائيا، وهو ما يتنافى مع القانون، وأيضا في إطار التشبيب وإتاحة الفرصة لإطارات نقابية جديدة لتبرز وتتقلد مناصب المسؤولية القيادية.

لكن وبحلول موعد انعقاد المؤتمرات الولائية، اتضح أن المسؤولين الحاليين للاتحادات كانوا مترشحين، من منطلق الاحتكام إلى القاعدة بانتخابهم أم لا، وأيضا من منطلق أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وهو ما دفع قيادة التنظيم النقابي الأكبر في البلاد للتحرك على عجل بإيفاد لجنة إلى الولايات لتجميد عقد المؤتمرات.

وكما هو معلوم، فإن قانون ممارسة الحق النقابي الجديد الذي دخل حيز التطبيق، ينص على أن العهدات في المناصب النقابية القيادية مقيدة بعهدتين فقط، على غرار الاتحاد المحلي والولائي، النقابة الوطنية والفدرالية الوطنية، ولا يشمل فقط المندوب النقابي.

وكان بيان مجلس الوزراء الأخير، المنعقد الثلاثاء، قد ذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة النشاط النقابي.

وحلت لجنة المركزية النقابية بولاية باتنة اعتبارا من الأربعاء على أن يتم عقد المؤتمر الاتحاد الولائي هذا الخميس، بعد دراسة الملفات بما فيها المعارضون، في حين سيتم عقد مؤتمر ولاية خنشلة يوم 14 ماي الجاري.

وعلى الصعيد الوطني، قررت قيادة المركزية النقابية عقد مؤتمر التجديد للفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية يوم 18 ماي الجاري بعد استكمال ملفه، لانتخاب أمين عام جديد، إضافة إلى تشكيلة جديدة للمكتب والمجلس الوطنيين.