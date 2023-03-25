تقييد عدد مرات عمرة رمضان.. واحدة تكفي ولا يسمح بالتكرار لهذا السبب!

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية قرارا بتقييد عدد مرات العمرة خلال شهر رمضان، مشددة على أن واحدة تكفي ولا يسمح بالتكرار.

وبحسب ما أفادت صحف سعودية نقلا عن الوزارة فإن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأكدت أن إصدار التصريح من تطبيق “نسك” ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد.

وأشارت إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق “نسك” قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

وأوضحت أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان الحالي، عبر تطبيق “نسك” للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وأوضحت أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر ذلك التطبيق الإلكتروني ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح.

وأكدت أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.

ونوهت الوزارة إلى أن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضاً استخراج التصاريح عبر تطبيق “توكلنا”، على أن تكون حالة المتقدم الصحية في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا المستجد وغير مخالط لمصاب.