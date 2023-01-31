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الجزائر
لجنة مشتركة بين وزارة البيئة ومرصد المجتمع المدني

تقييم آليات إدارة النفايات في الجزائر وتقديم حلول ملموسة

ف.ع
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تقييم آليات إدارة النفايات في الجزائر وتقديم حلول ملموسة
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تم الإثنين تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، بغرض تقييم آليات إدارة النفايات في الجزائر، تبعا لاتفاقية التعاون الموقعة الخميس الماضي بين الطرفين، بهدف تعزيز إشراك المجتمع المدني في المجال البيئي.
وستشرف اللجنة المشتركة على ورشة العمل الخاصة بتقييم آليات إدارة النفايات، للخروج بتوصيات ومقترحات تشاركية تكون قاعدة “صلبة ومتينة” لاتخاذ القرار، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التنصيب التي أشرفت عليها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي.
وتتكون اللجنة من إطارات مركزية ومحلية بالقطاع وممثلي مؤسسات تحت الوصاية، وممثلين عن المجتمع المدني، سيعملون على إعداد تقرير تقييمي، يتضمن “حلولا ملموسة بعيدا عن التنظير” للإشكاليات المتعلقة بتسيير النفايات في الجزائر، لاسيما من خلال مساهمات المجتمع المدني والهيئات ذات الصلة، حسب الوزيرة.
وأكدت موالفي في هذا السياق على ضرورة أن يكون التقرير “متكاملا، يأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالإشكالية، مع ضرورة تقديم اقتراحات واقعية وبراغماتية، وليس تعجيزية”.
ولفتت أن المجتمع المدني كان “الحليف الدائم للوزارة في مختلف الحملات التي قامت بها، والتي ترمي لتغيير الذهنيات والسلوكيات والمحافظة على نظافة المحيط”.
من جهته، أكد الامين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني، محمد سفيان زبير، استعداد المرصد “لبذل قصارى الجهود لتجنيد المجتمع المدني في تجسيد الاستراتيجية المسطرة من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، لاسيما في مجال تسيير النفايات”.

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