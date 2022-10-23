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الجزائر
كلية الطب بالعاصمة تحتضن الندوة الوطنية للجامعات

تقييم الدخول الجامعي وإعداد المخطط التوجيهي للرقمنة

إلهام بوثلجي
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تقييم الدخول الجامعي وإعداد المخطط التوجيهي للرقمنة

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، بمقر كلية الطب جامعة “الجزاىر1” أشغال الندوة الوطنية للجامعات، والتي ستتناول أهم القرارات والمشاريع الخاصة برقمنة القطاع وتقييم الدخول الجامعي الحالي.

وستعقد الندوة الوطنية للجامعات حضوريا لأول مرة، بعد سنتين من جائحة كورونا، والتي تم الاستعانة خلالها بتقنية التحاضر المرئي، بينما ستشهد الندوة التي سيترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مشاركة إطارات من الوزارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين، من نقابة الأساتذة والباحثين والعمال وممثلي التنظيمات الطلابية المعتمدة، حيث سيتم خلالها تقديم تقييم شامل للدخول الجامعي 2022- 2023.

وسيقدم الوزير بداري ملف الرقمنة ضمن جدول أعمال الندوة، خاصة أنه سبقتها عدة قرارات محورية ومهمة في هذا الشأن والتي تهدف إلى عصرنة ورقمنة الخدمات الجامعية وحتى الأعباء البيداغوجية، وسيتم كخطوة تطبيقية لمشروع الرقمنة إعداد المخطط التوجيهي للرقمنة في القطاع، إذ سيعرضه عبد الكريم حرز الله، مكلف بمهمة لدى الوزير، متبوعا بورشات تجمع مديري المؤسسات الجامعية بإشراف مختصين في الإعلام الآلي.

وسيستمع الوزير في السياق إلى عرض شامل حول تقييم سير الدخول الجامعي 2022-2023، يقدمه رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، مع فتح المجال لممثلي الأساتذة والطلبة والعمال من أجل تقديم انشغالات الأسرة الجامعية وتقديم مقترحاتهم من أجل مواصلة عملية الاصلاح التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، كما ستكون فرصة لاطلاع الوزير الجديد على المشاكل التي يعاني منها الطلبة والأساتذة والعمال والتي تنتظر الحلول منذ سنوات.

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