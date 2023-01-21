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الجزائر
من خلال مساهمتها في الناتج الداخلي الخام

تقييم الولايات والولاة سيكون اقتصاديا وفق رؤية الرئيس تبون

س.ع
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تقييم الولايات والولاة سيكون اقتصاديا وفق رؤية الرئيس تبون
أرشيف

كان لافتنا خلال الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة حثّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الولاة والمنتخبين المحليين على التحلي بالجرأة لاستحداث الثروة، ذلك أنّ الرئيس يريد، من خلال تمكينه الجماعات المحلية من كافة الصلاحيات، اعطاء الأولوية لتعزيز دور الولاة والمنتخبين المحليين في مجال التنمية الاقتصادية، إذ ستكون الجماعات المحلية من الآن فصاعدا هي من تقود التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقد مكنت العديد من الولايات في سنة 2022 من تحسين أدائها الاقتصادي وهو ما يبشر بالخير لسنة 2023 التي ستشهد فيها الولايات تطورا قويا في مجال التنمية الاقتصادية.
لقد حث الرئيس تبون الولاة على تبني أسلوب خلاق وخاصة المرونة من أجل التكيف مع ورقة الطريق الجديدة، فقرار رئيس الجمهورية بمنح الولاة كافة الصلاحيات قد كان محل اشادة من طرف الجميع، لاسيما وأن رئيس الدولة اعلن بذلك عن نهاية تنظيم مبني على المركزية أظهر محدوديته.
ومستقبلا سيتمّ تقييم المسؤولين المحليين على اساس الأداء الاقتصادي، إذ ان عدد المؤسسات ومناصب الشغل المستحدثة سيكون لها وزنها نهاية 2023 لدى تقييم الولاة.
وبالنسبة للرئيس تبون، فإنّ الولاية يجب ان تخلق الثروة، حيث سيتم تصنيفها حسب وزنها الاقتصادي ومساهمتها في الناتج الداخلي الخام، إذ انطلقت المنافسة بين الولايات، ومع شهر ديسمبر 2023 سيعرف الجزائريون من هي الولايات الأكثر جاذبية والتي استطاعت استقطاب المستثمرين.
حان وقت الانطلاق بالنسبة للولاة من أجل سنة اقتصادية ستكون استثنائية، وفق ما أوردته، السبت، “واج” في برقية لها.

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