تقييم شامل لواقع التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس

في المجالات الـ7 ذات الأولوية

جانب من اللقاء بين الوزيرين

مناصفة مع نظيره التونسي محمد علي النفطي، أشرف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأربعاء، على أشغال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية.

واستهل الوزيران أشغال اللجنة، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، بعقد لقاء ثنائي على انفراد. أعقبه اجتماع موسع بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

ويأتي عقد لجنة المتابعة الجزائرية التونسية في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون. التي عقدت بتونس يوم 12 ديسمبر 2025.

ويهدف هذا اللقاء إلى “تقييم مستوى التقدم المحرز، في تجسيد التوصيات الصادرة عن أشغال الدورة. فضلا عن الوقوف على مدى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بهذه المناسبة”.

وقد سمحت أشغال اللجنة بإجراء تقييم شامل لواقع التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية. لا سيما:

الطاقة،

والاستثمار،

والتجارة،

والنقل،

والصناعة،

والسياحة،

وتنمية المناطق الحدودية.

مع استعراض “آفاق الارتقاء بهذه الشراكة، بما يستجيب لتطلعات قائدي البلدين. ويعكس متانة العلاقات الجزائرية التونسية القائمة على الأخوة والتضامن وحسن الجوار والتعاون”.

حيث جدد الطرفان التأكيد على “التزامهما بمواصلة تعزيز التنسيق والتشاور. ومضاعفة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية”.

وفي ختام أشغال اللجنة، اتفق الجانبان على عقد دورتها المقبلة مطلع العام القادم، بما يكفل المتابعة المنتظمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى.