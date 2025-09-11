تقييم صفقات بـ48.3 مليار دولار.. وتحويل المعرض لمنصة إفريقية

جلسة ختامية برئاسة أوباسانجو ورزيق:

أكد الاجتماع الختامي للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) عزمه على تحويل المعرض إلى منصة إفريقية محورية لترقية المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد انعقدت الجلسة الختامية برئاسة الرئيس التنفيذي للمعرض، رئيس نيجيريا الأسبق، أولوسيغون أوباسانجو، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، والأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، ويمكيلي ميني، ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بينيديك أوراما.

وشكلت هذه الجلسة فرصة لتقييم حصيلة الطبعة الرابعة واستعراض الاتفاقيات المبرمة والتوصيات المطروحة لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وكشف البيان أن الجزائر وقعت اتفاقيات تجاوزت قيمتها 11.4 مليار دولار، من إجمالي الصفقات التي بلغت أكثر من 48.3 مليار دولار خلال هذه الطبعة.