-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
جلسة ختامية برئاسة أوباسانجو ورزيق:

تقييم صفقات بـ48.3 مليار دولار.. وتحويل المعرض لمنصة إفريقية

إيمان كيموش
  • 395
  • 0
تقييم صفقات بـ48.3 مليار دولار.. وتحويل المعرض لمنصة إفريقية

أكد الاجتماع الختامي للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) عزمه على تحويل المعرض إلى منصة إفريقية محورية لترقية المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد انعقدت الجلسة الختامية برئاسة الرئيس التنفيذي للمعرض، رئيس نيجيريا الأسبق، أولوسيغون أوباسانجو، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، والأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، ويمكيلي ميني، ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بينيديك أوراما.

وشكلت هذه الجلسة فرصة لتقييم حصيلة الطبعة الرابعة واستعراض الاتفاقيات المبرمة والتوصيات المطروحة لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وكشف البيان أن الجزائر وقعت اتفاقيات تجاوزت قيمتها 11.4 مليار دولار، من إجمالي الصفقات التي بلغت أكثر من 48.3 مليار دولار خلال هذه الطبعة.

مقالات ذات صلة
شباب اختاروا إفريقيا على “قوارب الموت”.. قصص نجاح من الجنوب!

شباب اختاروا إفريقيا على “قوارب الموت”.. قصص نجاح من الجنوب!

الجزائر الكبيرة… وعدتْ فوفّتْ!

الجزائر الكبيرة… وعدتْ فوفّتْ!

67 دولارًا للبرميل.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

67 دولارًا للبرميل.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

رزيق يودع الرئيس النيجيري الأسبق أوباسانجو

رزيق يودع الرئيس النيجيري الأسبق أوباسانجو

نجاح باهر لمعرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر

نجاح باهر لمعرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر

وزير الفلاحة يبحث تعزيز التعاون الزراعي بين الجزائر ونيجيريا

وزير الفلاحة يبحث تعزيز التعاون الزراعي بين الجزائر ونيجيريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد