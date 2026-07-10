تقييم مشاركة “الخضر” في المونديال وملف بيتكوفيتش على طاولة صادي

"الفاف" تجتمع السبت لمناقشة عديد القضايا...

​يعقد المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، برئاسة وليد صادي، اجتماعًا استثنائيًا وحاسمًا السبت، في دورة تكتسي أهمية بالغة لرسم ملامح ومستقبل الساحرة المستديرة في البلاد. ويأتي هذا اللقاء في ظرف حساس يأتي بعد إسدال الستار على المشاركة الجزائرية في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ستكون طاولة النقاش مثقلة بملفات إستراتيجية، وعلى رأسها حصيلة “محاربي الصحراء” ومستقبل العارضة الفنية.

​​سيكون تقييم مشاركة المنتخب الوطني الأول في المحفل العالمي النقطة المركزية في جدول أعمال مسؤولي مبنى دالي إبراهيم. وسيخصص أعضاء المكتب الفدرالي حيزًا زمنيًا واسعًا لدراسة ومناقشة التقرير الفني واللوجيستي الفصّل الذي سيقدمه الناخب الوطني، السويسري- البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

​التقرير سيتضمن تشريحًا دقيقًا لمشوار “الخضر” في المونديال، الذي توقف عند محطة الدور الـ32 عقب الخسارة أمام المنتخب السويسري بنتيجة (2-0). وسيسعى الفاف من خلال هذا التقييم إلى الوقوف على النقاط الإيجابية التي تم تحقيقها، ورصد النقائص والخلل الفني والتكتيكي الذي حال دون الذهاب بعيدًا في المنافسة، خاصة وأن الجماهير الجزائرية كانت تطمح لتكرار أو تجاوز الإنجازات التاريخية السابقة.

ويرتبط تقييم الحصيلة المونديالية ارتباطًا وثيقًا بملف مستقبل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مع كتيبة “الخضر”، حيث ينتظر أن يشهد الاجتماع نقاشات معمقة بين وليد صادي وأعضاء مكتبه لتحديد مصير التقني السويسري؛ حيث سيتم تدارس مدى توافق النتائج المسجلة مع الأهداف المسطرة في عقده، وبحث جدوى استمراره لمواصلة المشروع الرياضي الحالي، أو الاتجاه نحو فك الارتباط وبدء رحلة البحث عن ربان جديد يقود السفينة في المرحلة المقبلة.

​وبعيدًا عن طي صفحة المونديال، يتطلع الاتحاد الجزائري إلى ترتيب البيت الداخلي والاستعداد للمواعيد الرسمية القادمة. وتتصدر هذه التحديات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، حيث يسعى الاتحاد إلى توفير كافة الظروف التنظيمية واللوجيستية لضمان انطلاقة قوية تعيد للمنتخب هيبته القارية. كما سيتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة المحلية، وبحث الترتيبات المتعلقة بانطلاق الموسم الكروي الجديد وضمان جاهزية الملاعب والمرافق.

​أجندة المنتخبات الوطنية وسيدات “الخضر”

​في إطار النظرة الشاملة للمنتخبات، سيستعرض المكتب الفدرالي برامج تحضيرات مختلف الفئات الشبانية. وسينال المنتخب الوطني النسوي حيزًا مهمًا من النقاش، في ظل استعداداته المكثفة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المقررة في المغرب. ويهدف الفاف إلى ضبط رزنامة التحضيرات والمباريات الودية لـ”سيدات الخضر” لتمثيل الكرة الجزائرية بشكل مشرف في المحفل القاري.