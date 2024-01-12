تكافؤ النّزال في مباراة للبطولة الوطنية

افترق نادي البارادو وضيفه نجم مقرة مساء الجمعة، على نتيجة التعادل السلبي. في مباراة لِحساب الجولة الـ 13 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم السّاحة علاء بواب.

ولم ينهزم نادي البارادو في آخر أربع مقابلات، بينما لم يفز نجم مقرة في آخر مواجهتَين.

وبات نادي البارادو يجمع 20 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نجم مقرة الرّتبة الـ 9 بِرصيد 16 نقطة.

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم مقابلتَين مساء الخميس.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة هذا السبت وأيضا الأحد المقبل.