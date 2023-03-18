تكتّل “ميكتا”.. برنامج من 4 محاور في الجزائر خلال 2023

يضم كوريا الجنوبية وتركيا وأندونيسيا وأستراليا والمكسيك

كشف سفراء تكتّل دول “ميكتا”، والذي يضم المكسيك وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وأستراليا وتركيا عن برنامجهم في الجزائر خلال سنة 2023، والذي يشمل 4 نقاط وهي مسابقة أحسن مقال، مفتوحة أمام كافة الجزائريين، تتناول تحديات وفرص ميكتا للطلبة، ومحاضرة عامة شهر ماي المقبل تٌعرّف بهذا التكتّل، ومهرجان “ميكتا” للأفلام، إضافة إلى برامج وأنشطة من طرف الدول الأعضاء لتقديم هذا التكتّل في الجزائر.

وبهدف تقديم مجموعة “ميكتا” والتي تضم المكسيك وأندونيسيا وتركيا وأستراليا وكوريا الجنوبية، وبرامجها للجمهور الجزائري، عقد سفراء هذه الدول تجمّعا لوسائل الإعلام الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي في إقماة سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الجزائر، خٌصّص لتقديم عرض قصير حول هذا التكتّل، والذي يمثّل شراكة غير رسمية بين هذه الدول، يقودها وزراء خارجيتها، تم إنشاؤه عام 2013 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك وتهدف إلى دعم الحكم العالمي الفعال، كما تم خلال هذا اللقاء شرح أنشطة الدول الأعضاء وبرامجها في الجزائر.

وقال سفير أندونيسيا بالجزائر شليف أكبر تجندرانيغرات خلال تدخّله، أن تكتّل “ميكتا” سطّر برنامجا هاما للنشاط في الجزائر خلال سنة 2023 يتضمّن التركيز على القضايا الحالية المتعلّقة بالمنظمة، إضافة إلى تنظيم مسابقة مقالات تتناول تحدّيات وفرص ميكتا الموجّهة للطلاب، كما سيتم برمجة محاضرة عامة حول هذه المنظمة شهر ماي المقبل، ومهرجان “ميكتا” للأفلام خلال النصف الثاني من عام 2023.

وأضاف المتحدّث: “بصفتها رئيسة لمجموعة ميكتا، تتمثل أولويات أندونيسيا الرئيسية في تعزيز التعدّدية الثقافية، ودفع التحوّل الرقمي وتعزيز الإنتعاش الشامل من جائحة كوفيد 19، مع التركيز على مواجهة التحدّيات التي يترتب عليها، بالإضافة إلى ذلك، تهدف ميكتا إلى تعزيز التنوّع لثقافي وتقوية الروابط الثنائية والثلاثية والرباعية بين دول العضوية”.

وشدّد سفير أندونيسيا على أنه لتحقيق ذلك، تنظّم “ميكتا” عدّة فعاليات في الجزائر تجمع الشعوب والثقافات مع الترويج لوجود هذه المجموعة بكل الطرق، حيث ستشكّل فعاليات ميكتا فرصا لتعزيز الثقافة والتنوّع الدولي.