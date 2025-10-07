تكثيف حملات التحسيس والتشخيص ضد سرطان الثدي

بتجنيد مختلف الجمعيات والناشطين في قطاع الصحة

في إطار الشهر الوردي المخصص للتوعية بسرطان الثدي، انخرطت عدة منظمات وجمعيات لحماية المستهلك في الجزائر في حملات وطنية واسعة للتوعية بمخاطر هذا المرض، موجهة نداءات قوية للنساء، بضرورة إجراء الفحص المبكر الذي يعدّ المفتاح الحقيقي للشفاء، للكشف المبكر عن سرطان الثدي ورفع نسبة الشفاء منه.

وتشارك منظمات حماية المستهلك، وباعتبارها عضوا فعالا في المجتمع، بحملة التحسيس بمرض سرطان الثدي واللجوء للكشف المبكر، والذي يعتبر مفتاح النجاة من سرطان الثدي، كما أنه يزيد من فرص الشفاء من هذا المرض بنسبة كبيرة.

وجاءت مساهمة منظمات وجمعيات حماية المستهلك، عن طريق تنظيم ندوات توعوية داخل المراكز الصحية والجامعات، إلى جانب توزيع مطويات إرشادية تشرح كيفية الفحص الذاتي وأهمية الكشف الدوري لدى الأطباء المختصين.

عيساوي: ضرورة إدماج التثقيف الصحي ضمن برامج التعليم

وفي هذا الصدد، شددت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، على أن مشاركة منظمات حماية المستهلك، في حملة أكتوبر الوردي، تأتي من منطلق أن صحة المستهلك جزء لا يتجزأ من حمايته، بحيث لم تعد مهامها تقتصر على مراقبة السلع والأسعار، بل توسعت لتشمل الوقاية الصحية وتوجيه المواطنين نحو سلوكيات صحية سليمة.

الكشف المبكر ينقذ أسرة كاملة

وذكر، رئيس “حمايتك” محمد عيساوي في تصريح لـ” الشروق”، بأن منظمتهم تستخدم خصوصا، مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال رسائلها إلى أكبر عدد من النساء، عبر حملات رقمية وشهادات حية لنساء تمكّنّ من التغلب على المرض بفضل الكشف المبكر.

ولأن رفع الوعي “لا يقل أهمية عن توفير العلاج، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى مراكز مختصة” على حد قوله.

ودعا محدثنا، إلى ضرورة إدماج التثقيف الصحي ضمن برامج التعليم، لجعل الوقاية عادة مجتمعية دائمة، لا موسمية. كما دعا إلى تسهيل وصول النساء إلى خدمات الفحص المجاني وتوفير أجهزة الكشف في المؤسسات الصحية المحلية.

ويقول عيساوي، بأن الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، لا ينقذ حياة امرأة واحدة فقط، بل يحمي أسرة بأكملها، وأن التوعية المستمرة تبقى السلاح الأقوى في مواجهة هذا المرض الصامت.