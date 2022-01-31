تكريما لمناهضي التطبيع.. نورين يتسلم ذهبية القدس (فيديو)
قلدت الحملة العالمية للعودة لفلسطين، بلبنان، لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، ذهبية القدس، تكريما للرياضيين المناهضين للتطبيع.
وجمع “ملتقى ذهبية القدس” بالعاصمة اللبنانية بيروت عددا من الرياضيين العرب والمسلمين الذين رفضوا اللعب مع رياضيين صهاينة في مختلف المحافل الرياضية العالمية مناهضة للتطبيع.
واستقبل شباب الحملة بمطار بيروت اللاعب فتحي نورين الذي جدد تمسكه بمقاطعة اللاعبين الصهاينة قائلا: “أنا لست نادماً.. أخذت قرار الانسحاب عن قناعة.. نصرةً لفلسطين”.
وأضاف نورين قائلا: “لم أتصور الصدى الذي بلغته الرسالة والمحبة التي وصلتني من الشعب الجزائري وباقي الشعوب العربية والإسلامية”.
البطل #فتحي_نورين المشارك في #ذهبية_القدس
أنا لست نادماً.. أخذت قرار الانسحاب عن قناعة.. نصرةً لفلسطين pic.twitter.com/ZRjq0XBWqJ
— الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين – GCRP (@return_ar) January 30, 2022
كما استقبل ملتقى ذهبية القدس المعلق الرياضي حفيظ دراجي، والأسير المحرر لاعب منتخب فلسطين السابق محمود السرسك وبطلة الملاكمة اللاعبة ميساء العباسي من تونس والبطل الإيراني “محمد محمدي بريمانلو” الذي انسحب رفضاً للتطبيع من 3 مباريات للجودو عام 1997 في ألمانيا، وعامي 1998 و2020 في اليابان و البطل الإيراني “علي رضا خجسته” الذي انسحب رفضاً للتطبيع من المرحلة الرابعة النهائية لبطولة أذربيجان للجودو لفئة وزن 66 كغ في العاصمة باكوعام 2017.
في الجلسة الأولى “الرياضة بين التضامن ومناهضة التطبيع”، المعلق الرياضي العالمي الأستاذ حفيظ دراجي:
الرياضة أخلاق لكنّ الرياضة أيضاً مواقف، ويجب على كل واحد منا أن يعتبر نفسه جندي من جنود الشعب الفلسطيني. #ذهبية_القدس pic.twitter.com/dI1RmjxZg1
— الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين – GCRP (@return_ar) January 31, 2022
كما كرمت الحملة بطل المواي تاي اللاعب علي الكناني من العراق، و”نادي النجمة الرياضي” اللبناني الذي رفض التطبيع بامتناعه عن الذهاب واللعب في الأراضي المحتلة خلال كأس آسيا لكرة القدم 2019، والبطل الأردني “محمد وصفي عيد” الذي انسحب رفضاً للتطبيع من بطولة العالم للكيك بوكسينغ في إنطاليا عام 2019.