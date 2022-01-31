-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: رياح قوية عبر السواحل الشرقية والوسطى
منوعات

تكريما لمناهضي التطبيع.. نورين يتسلم ذهبية القدس (فيديو)  

الشروق أونلاين
  • 101
  • 0
تكريما لمناهضي التطبيع.. نورين يتسلم ذهبية القدس (فيديو)  
ح.م
لاعب الجودو فتحي نورين

قلدت الحملة العالمية للعودة لفلسطين، بلبنان، لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، ذهبية القدس، تكريما للرياضيين المناهضين للتطبيع.

وجمع “ملتقى ذهبية القدس” بالعاصمة اللبنانية بيروت عددا من الرياضيين العرب والمسلمين الذين رفضوا اللعب مع رياضيين صهاينة في مختلف المحافل الرياضية العالمية مناهضة للتطبيع.

واستقبل شباب الحملة بمطار بيروت اللاعب فتحي نورين الذي جدد تمسكه بمقاطعة اللاعبين الصهاينة قائلا: “أنا لست نادماً.. أخذت قرار الانسحاب عن قناعة.. نصرةً لفلسطين”.

وأضاف نورين قائلا: “لم أتصور الصدى الذي بلغته الرسالة والمحبة التي وصلتني من الشعب الجزائري وباقي الشعوب العربية والإسلامية”.

كما استقبل ملتقى ذهبية القدس المعلق الرياضي حفيظ دراجي، والأسير المحرر لاعب منتخب فلسطين السابق محمود السرسك وبطلة الملاكمة اللاعبة ميساء العباسي من تونس والبطل الإيراني “محمد محمدي بريمانلو” الذي انسحب رفضاً للتطبيع من 3 مباريات للجودو عام 1997 في ألمانيا، وعامي 1998 و2020 في اليابان و البطل الإيراني “علي رضا خجسته” الذي انسحب رفضاً للتطبيع من المرحلة الرابعة النهائية لبطولة أذربيجان للجودو لفئة وزن 66 كغ في العاصمة باكوعام 2017.

كما كرمت الحملة بطل المواي تاي اللاعب علي الكناني من العراق، و”نادي النجمة الرياضي” اللبناني الذي رفض التطبيع بامتناعه عن الذهاب واللعب في الأراضي المحتلة خلال كأس آسيا لكرة القدم 2019، والبطل الأردني “محمد وصفي عيد” الذي انسحب رفضاً للتطبيع من بطولة العالم للكيك بوكسينغ في إنطاليا عام 2019.

مقالات ذات صلة
النحل هرب من المغرب بسبب التطبيع.. نائب سابق يثير جدلا (فيديو)

النحل هرب من المغرب بسبب التطبيع.. نائب سابق يثير جدلا (فيديو)

طبعة ثالثة لكتاب ستورا عن يهود الجزائر

طبعة ثالثة لكتاب ستورا عن يهود الجزائر

سليم دادة: بدأنا في فرز المشاريع وهكذا سيكون حفل الافتتاح

سليم دادة: بدأنا في فرز المشاريع وهكذا سيكون حفل الافتتاح

نحو وضع بطاقية وطنية للمعمار التقليدي تمهيدا لتصنيفه

نحو وضع بطاقية وطنية للمعمار التقليدي تمهيدا لتصنيفه

الجزائر الأولى مغاربيا في مؤشر الأمن الغذائي

الجزائر الأولى مغاربيا في مؤشر الأمن الغذائي

كريم عينوز ينافس على “الدب الذهبي” في برلين السينمائي

كريم عينوز ينافس على “الدب الذهبي” في برلين السينمائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد