تكريم أفضل مدرب في تاريخ المنتخب الوطني للملاكمة

يُحظى المدرب الوطني الأسبق للملاكمة إبراهيم بجاوي بِتكريم هذه الجمعة، تحتضنه قاعة “حرشة حسان”.

وفضلا عن التقني بجاوي، تحضر الحفلَ عدّة شخصيات في الفنّ النبيل وجّه إليها الاتحاد الجزائري للملاكمة الدّعوة. مع تنظيم ثماني منازلات استعراضية.

وسيكون حفل الاعتزال تثمينا رمزيا للخدمات الجليلة التي قدّمها المدرب إبراهيم بجاوي (67 سنة)، لِرياضة الملاكمة الجزائرية.

وحاز إبراهيم بجاوي شرف أوّل مدرب يقود منتخب رياضي جزائري إلى إحراز ميدالية أولمبية، وكان ذلك في نسخة لوس أنجلس الأمريكية عام 1984، لمّا قاد الفريق الوطني لِرياضة القفّاز، وتمكّن ملاكماه محمد الزّاوي وموسى مصطفى من إحراز برونزيتَين. وفي طبعة برشلونة الإسبانية 1992، حاز ملاكمه حسين سلطاني (رحمه الله) الميدالية البرونزية، قبل أن يُواصلا الإثنان المغامرة، بِافتكاك الذّهب في استحقاق أطلنطا بِأمريكا عام 1996. واستمرّ المدرب بجاوي في عطائه، وقاد ملاكمه محمد علالو إلى نيل برونزية أولمبياد سيدني الأسترالية عام 2000. هذا بِصرف النّظر عن تتويجات أخرى حملت بصمة المدرب بجاوي في منافسات رسمية إفريقية ومتوسّطية وعربية.