تكريم أول امرأة طيار جزائرية (صور)

تم اليوم السبت، 11 جويلية، تكريم السيدة أنيسة بوطيبة، أول امرأة طيار جزائرية، من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، التكريم جاء تقديرا للمسيرة المهنية للسيدة بوطيبة وإسهاماتها في مجال الطيران المدني.

وتلقت السيدة بوطيبة تدريبها في الجزائر خلال مرحلة ما بعد الاستقلال، وحصلت على رخصة الطيران في الأول من أوت عام 1965.

وتم ذلك على هامش إشراف الوزير سعيود على تدشين مركز الإنتاج الجديد لفرع التموين التابع للخطوط الجوية الجزائرية واستلام طائرتين جديدتين لتعزيز أسطول النقل الوطني.