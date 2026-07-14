تكريم أول دفعة من طلبة ماستر “الشفافية ومكافحة الفساد” بجامعة التكوين المتواصل

كرّمت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم الثلاثاء، 14 جويلية، خريجي أول دفعة من طلبة ماستر “الشفافية ومكافحة الفساد” بجامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الجامعة، يعد هذا التكريم الذي جرى خلال حفل اختتام أشغال الجامعة الصيفية بالقطب الجامعي تيبازة، “لفتة رمزية تعكس الاهتمام بتشجيع الكفاءات الأكاديمية في مجال الحوكمة والنزاهة”.

وأشرف على عملية التكريم كل من عضو السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، محمد جلاوي، ممثلا لرئيسة السلطة، سليمة مسراتي، ومدير جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”، يحي جعفري، حيث تم الاحتفاء بالطلبة الأوائل باعتبارهم “رواد الشفافية”، وذلك “تقديرا لتفوقهم الأكاديمي ولكونهم أول خريجي هذا التخصص النوعي الذي أطلقته جامعة التكوين المتواصل”، حسب ذات المصدر.

ويأتي هذا التكريم “تتويجا لأول تجربة أكاديمية في مجال ماستر “الشفافية ومكافحة الفساد” بجامعة التكوين المتواصل، بما يجسد الشراكة القائمة بين الجامعة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل إعداد كفاءات جامعية متخصصة، قادرة على نشر ثقافة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف المؤسسات”.

كما يؤكد “المكانة الريادية التي أصبحت تحتلها جامعة التكوين المتواصل في استحداث تخصصات أكاديمية تستجيب لأولويات الدولة وتواكب متطلبات التنمية، من خلال تكوين إطارات مؤهلة للإسهام في بناء مؤسسات أكثر شفافية”.