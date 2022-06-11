تكريم الراحل علي فضيل بحضور جمع من الإعلاميين

منصة "زاد دي زاد" تمنح وسام الاستحقاق لبرنامج "وافعلوا الخير"

أطفأت المنصة الرقمية “زاد دي زاد” شمعتها الـ12 منذ تأسيسها بتاريخ 10 جوان 2010، خلال الاحتفالية المنظمة بالمخيم الدولي للكشافة في سيدي فرج، الجمعة الماضي، حضرها كوكبة من الإعلاميين والأكاديميين والنشطاء في العمل الإنساني والخيري، وتم خلالها تكريم عدد من كتاب الموقع على غرار كبار الكتاب الإعلاميين الذين كانت لهم إسهاماتهم البارزة في الموقع، علاوة على بعض الحصص الإعلامية المختصة في المجال الخيري، كبرنامج “وافعلو الخير” الذي يعرض على قناة الشروق والذي لاقى استحسانا منقطع النظير داخل وخارج البلاد، ناهيك عن برنامج “خدمات خيرية” عبر أثير إذاعة القرآن الكريم الذي أعاد الجميع إلى تذكر معدته ومقدمته زهرة بوعزة رحمها الله.

واستهلت الاحتفالية بمنح وسام الاستحقاق للفارس المترجل المرحوم علي فضيل تسلمها الرئيس المدير العام لمجمع “الشروق” الأستاذ رشيد فضيل، الذي كانت له كلمة في حق مسيرة الراحل، عبر فيها عن امتنانه لمدير المنصة نسيم لكحل الذي كان سابقا من ركائز بوابة الشروق أونلاين، ومن الذين رافقوا الفقيد في إدارتها وتسييرها.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم الكاتب والإعلامي بشير حمادي رحمه الله، حيث تسلم الوسام شقيقه الدكتور خير الدين حمادي الذي فاجأ الحضور باستعداد كل من منصة زاد دي زاد ويومية الحوار والموقع الإلكتروني للإخبارية بقرب إطلاق جائزة الفقيد للصحافة المكتوبة، على غرار عديد المشاريع الخيرية تحت شعار من العطاء الإعلامي إلى العطاء الإنساني.

وكان مدير منصة زاد دي زاد، قد أثلج قلوب الحاضرين في الاحتفالية بتكريمه لعدد من الكتاب منهم من فارق الحياة ومنهم من ينتظر كالإعلامي الراحل عشراتي الشيخ، والإعلامي نصر الدين قاسم على غرار الإعلامي ابراهيم قار علي الذين كانت لهم كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ12 لمنصة زاد دي زاد.

كما وعد مدير المنصة على هامش الاحتفالية ببرمجة عديد المشاريع المستقبلية مع بعض الشركاء الإعلاميين والاقتصاديين والتقنيين، لتوسيع عمل المنصة التي ينشر فيها آلاف الكتاب من داخل وخارج الوطن.