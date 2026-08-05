تكريم الطلبة أبطال العالم في المسابقة الدولية للرياضيات 2026

بداري يعتبر الإنجاز إشارة انطلاق لتكوين نواة نخبوية في الجزائر

حظي الطلبة أبطال العالم في المسابقة الدولية للرياضيات “IMC 2026” التي جرت في بلغاريا مؤخرا بتكريم خاص من السلطات العمومية، حيث أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الأربعاء بالقطب العلمي والتكنولوجي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، على مراسم الحفل.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر الوزير عن اعتزازه باستقبال “نخبة الطلبة النجباء والمواظبين المتوجين بمداليات ذهبية، وأخرى فضية وبرونزية، إثر مشاركتهم المتميزة في منافسة عالمية فرضوا فيها أنفسهم وسط تنافس شرس ضم طلبة ومختصين قدموا من مختلف الجامعات العريقة عبر العالم”.

كما أبرز البعد الاستراتيجي لهذا الإنجاز، معتبرا إياه “إشارة انطلاق لتكوين نواة نخبوية تقود قاطرة الرياضيات في الجزائر”، مؤكدا أن “هذا الاحتفاء يمهد لنتائج عالمية أخرى يجري التحضير لها في ظل الجزائر الجديدة والمنتصرة التي حدد معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأضاف الوزير أن “الجزائر بدأت تجني اليوم ثمار الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية المتمثلة في استحداث المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي”، مسلطا الضوء على “الأثر المستقبلي لهؤلاء الطلبة”.

ومن جانبه، توجه الطالب الحائز على الميدالية الذهبية، شمس الدين عبد العالي درواش، بالشكر الجزيل الى رئيس الجمهورية وللوزير على تهانيهما وتشجيعهما، مؤكدا “أن هذا الدعم الرسمي يشكل دافعا قويا للأجيال القادمة لمواصلة التألق ورفع الراية الوطنية عاليا”، واصفا النتيجة ب”المشرفة والتاريخية” باعتبارها “الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الجزائر”.

كما أشار إلى أن المسابقة شهدت “منافسة محتدمة بين نخبة من الطلاب الشغوفين بالرياضيات وذوي المستويات العالية”.

وأكد المتوجان بالمرتبة الثالثة، الطالبان هيثم إدريس آيت حمدوش ومحمد أمير بن ملوكة، من جهتهما أن المسابقة شهدت “تنافسا كبيرا”، مشيرين إلى أن “التحضير الاستباقي والمكثف كان المفتاح الأساسي لتحقيق هذا الإنجاز المشرف”.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الطلبة الجزائري، المكون من سبعة أعضاء (خمسة من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات واثنان من المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي)، شارك في هذه المسابقة الدولية للرياضيات خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 3 أوت 2026 في بلغاريا، بمشاركة أكثر من 130 جامعة تمثل 48 دولة.