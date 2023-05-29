تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة “هواوي” في الصين

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الإثنين، على تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة “هواوي” للتكنولوجيا بمدينة شنزن في الصين.

وحضر التكريم إلى جانب وزير التعليم العالي، كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، ووزير البريد والمواصلات كريم بيبي تريكي.

وكتب كمال بداري عبّر صفحته الرسمية على فيسبوك: ” شرف عظيم ان ألتقي بأصدقائي الطلبة الأبطال بعد نجاحهم عن جدارة وإستحقاق بنيل المرتبة الأولى عالميا في المسابقة الدولية للتكنولوجيات المقامة بالصين”.

وأضاف الوزير بداري يقول: “هنيئا للجزائر بكم.. تحيا الجزائر.. المجد والخلود لشهدائنا”.

واحتل الفريق الجزائري المرتبتين الأولى والثانية عالميا في المسابقة العالمية للتكنولوجيا، التي نظمتها شركة “هواوي” الصينية، من بين 120.000 طالب من 2000 جامعة في العالم، في مجالات الحوسبة السحابية، الشبكات والإعلام الآلي.

ويتكون ذات الفريق من طلبة جامعات ومدارس باتنة، بجاية، الجزائر، الجزائر 1، البليدة 1، سعيدة، سيدي بلعباس، وهران وتلمسان.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هنأ الفريق الجزائري الفائز في هذه المسابقة العالمية في تغريدة له عبّر حسابه الرسمي على “تويتر”.