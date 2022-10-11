تكريم الفائزين في تحدي القراءة العربي

كرمت وزارة التربية الوطنية، بالجزائر العاصمة، التلاميذ الفائزين في الطبعة السادسة من مسابقة “تحدي القراءة العربي” الموجهة لفائدة تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث في الوطن العربي. وقد أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على تكريم التلاميذ الـ10 الأوائل الذين شاركوا في التصفيات الولائية والوطنية من بين 157 ألف مشارك، وعلى رأسهم المتفوقة الأولى وطنيا التلميذة سجود ريتاج رحاحلة من ولاية سطيف التي ستمثل الجزائر في المسابقة بدبي.

وبالمناسبة، أكد بلعابد أن مشاركة التلاميذ الجزائريين في هذه المسابقة تعد “لبنة أخرى تضاف إلى المشاريع والمبادرات التي أخذتها الوزارة على عاتقها لترقية القراءة لدى المتعلم”. وأضاف أن الوزارة تعمل على “ترقية القراءة لدى المتعلم من خلال النوادي الأدبية ونوادي القراءة داخل المؤسسات المدرسية وتوسيع شبكة المكتبات المدرسية، فضلا عن التظاهرات المنظمة مع القطاعات الوزارية المعنية من بينها وزارة الثقافة”.

وعبر الوزير في هذا الصدد عن يقينه بأن الجزائر “تؤمن بأن مستقبل الأمم يكمن في جدية الأبناء وحرصهم على المطالعة”، لافتا إلى أن “هذه المنافسة العربية العريقة التي تربعت على عرشها الجزائر في أولى طبعاتها وتبوأت منذ ذلك الحين مواقع مشرفة جدا في التمثيل عبر رباط اللغة العربية، تبرز مدى انتماء الجزائر إلى الوطن العربي ومسعاها تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى لم شمل الوطن العربي ورص صفوفه”.

وبالمناسبة، عبرت المتفوقة الأولى في المسابقة وهي بطلة العالم في الحساب الذهني 3 مرات على التوالي، عن سعادتها بتتويجها بلقب بطل الجزائر في “تحدي القراءة العربي” للموسم الثالث، معربة عن أملها في أن تكون “نجمة” في ميدان العلم والأدب.

وتحصلت على المرتبة الثانية التلميذة طرابلسي ريتاج من متوسطة سيدي يوسف ببني مسوس (الجزائر العاصمة) التي نالت المرتبة الأولى مؤخرا في مسابقة اللغة العربية والخطابة التي جرت بمصر، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى التلميذة قاسمي ليديا من ولاية سوق اهراس.