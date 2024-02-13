تكريم الفائزين في مسابقة حول العلاقات الجزائرية السعودية

من تنظيم كلية الإعلام والاتصال والمدرسة السعودية

أعلنت كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 بمعية المدرسة السعودية في الجزائر عن قائمة الفائزين في مسابقة أفضل روبورتاج حول العلاقات الجزائرية السعودية.

وتم تنظيم هذه المسابقة في إطار التّعاون والشّراكة المجتمعيّة بين كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 والمدرسة السعودية في الجزائر، حيث تمحور موضوعها حول تاريخ العلاقات بين الشعبين الجزائري والسعودي في فئتين، وهما فئة الروبورتاج السمعي البصري وروبورتاج الصحافة المكتوبة.

وتوجت المسابقة بفوز كل من منال كباب رحمة فراط بالجائزة الأولى تليها منال العلمي في المرتبة الثانية، وخديجة بوطيش في المركز الثالث، أما جائزة لجنة التحكيم للإبداع والتميز مروة بن بخمة وإيمان بوحرود، في حين تحصل أيوب بومعزة على الجائزة في فئة الصحافة المكتوبة، وضمت لجنة التحكيم كلا من الأساتذة مليكة عطوي ولزهر ماروك وفريدة بن عمروش، وعمار عبد الرحمن وأحمد طيب أحمد وحفيظة العوفي وزين العابدين جبارة.

وحضر حفل توزيع الجوائز كل من البروفيسور خالد رواسكي رئيس جامعة الجزائر 3، وسفير المملكة العربية السعودية في الجزائر الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، وعميدة كلية علوم الإعلام والاتصال البروفيسور مليكة عطوي إلى جانب إطارات جامعة الجزائر 3 ومدير المدرسة السعودية بالجزائر وإطارات السفارة السعودية بالجزائر.