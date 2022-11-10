تكريم المخرج جعفر قاسم في المهرجان العربي بالرياض

شارك المخرج الجزائري، جعفر قاسم متابعيه عبر شبكات التواصل التكريم الذي حظي به عن كل أعماله التلفزيونية في المهرجان العربي بالرياض.

ونشر قاسم صورته حاملا درع التتويج عبر حسابه على فيسبوك وكتب معلقا: “يسعدني أن أشارككم هذا المساء، التكريم الذي تلقيته اليوم تكليلا لكل أعمالي التلفزيونية بالمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون الذي يقام حاليا في الرياض”.

وكانت الرياض، مساء الأربعاء 9 نوفمبر، على موعد مع المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في نسخته الـ 22 والذي يعد الحدث الإعلامي العربي الكبير تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.

وتم تكريم نجوم من السعودية والعالم العربي على ما قدموه خلال مشوارهم الفني، بالاضافة الى ضيوف شرف المهرجان وحضور مشاهير وشخصيات إعلامية بارزة.

وقال وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي إن هذا المهرجان منصة واعدة للتعارف وتنسيق الجهود ومواجهة التحديات لصناعة إعلام عربي جديد مؤثر ومحتوى يليق بعاداتنا العربية.

وأعلن عن اطلاق “منتج” لتحفيز الابداع والمبدعين والارتقاء بصناعة الاعلام ووسائله المتطورة والتقنية وصولا الى اعلام عربي ينافس عربيا.

ويستمر المهرجان الذي يقام للمرة الأولى خارج بلد المقر تونس منذ أكثر من أربعة عقود وتستضيفه الرياض استثنائيا بتنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية واتحاد إذاعات الدول العربية حتى الـ12 من الشهر الجاري وسط مشاركة إعلامية كبيرة.

يذكر أن جعفر قاسم مخرج، كاتب سيناريو، ومنتج تلفزيوني وسينمائي، وهو أول من أدخل السيتكوم إلى الجزائر.

أنتج أنجح الأعمال التلفزيونية الرمضانية مثل: ناس ملاح سيتي، جمعي فاميلي، السلطان عاشور العاشر، عودة المفتش الطاهر، موعد مع القدر، قهوة ميمون وغيرها.