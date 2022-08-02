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المهرجان الوطني الثقافي للزي التقليدي:

تكريم المشاركين ودعوة لتظافر الجهود من أجل الحفاظ على تراثنا

صالح عزوز
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تكريم المشاركين ودعوة لتظافر الجهود من أجل الحفاظ على تراثنا

في ختام فعاليات المهرجان الوطني الثقافي لزي التقليدي في قصر رياس البحر حصن 23، و من أجل تشجيع كل المهتمين بالتراث الجزائري كل في مجاله، كان واجبا على القائمين على المهرجان في دورته الخامسة، الاحتفاء بكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، لذا ارتات السيدة الدكتورة رياش فايزة محافظة المهرجان، تكريم كل المشاركين في هذا الحدث الهام، بشهادات اعتراف وتقدير، على كل المجهودات التي يقومون بها في سبيل الحافظ على هذا الإرث الثقافي الغني كل في مجاله.

كما دعت خلالها كلمتها أمام الحضور، إلى ضرورة مواصلة الجهود في سبيل هذا التراث والحفاظ عليه، لأن الحرص عليه والاهتمام به هو بمثابة الحفاظ على ثقافة هذا الوطن على حد تعبيرها، بالإضافة الى أن تراثنا اليوم، يتطلب تظافر كل الجهود، في ظل الكثير من المعطيات الجديدة، خاصة و نحن نشهد اليوم، سرقات في هذا المجال، ولعل محاربة مثل هذه الظاهرة، لا يكون إلا بتكاتف كل القطاعات كل في مجاله، سواء المؤسسات الإعلامية أو الجمعيات الثقافية المهتمة بالتراث أو الهيئات الرسمية، وهذا أقل ما نقوم به للحفاظ على موروثنا الثقافي الذي تزخر به الجزائر..

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