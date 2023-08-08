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رياضة

تكريم خاص للأسطورة البرازيلية زيكو

عمر سلامي
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تكريم خاص للأسطورة البرازيلية زيكو
ح.م
تكريم الأسطورة البرازيلية زيكو

كرّمت حكومة ريو دي جانيرو الأسطورة البرازيلية أرثر أنتونيس كيومبرا “زيكو”، في ملعب الماراكانا التاريخي، وذلك بعد بلوغ عامه الـ70.

وأتم زيكو عامه الـ70 في 3 مارس الماضي، وبعد 5 أشهر من التأخير، قرّر حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إقامة حفل تكريم لأحد أبرز لاعبي “السيليساو” عبر تاريخه.

وتزامن حفل تكريم “زيكو” الذي أقيم الاثنين، مع الاحتفال بالذكرى السنوية لإحدى الفعاليات في الولاية، حيث قدم الحاكم لوحة تذكارية جديدة في ماراكانا تقديرا للاعب الوسط السابق.

وقال زيكو في كلمته: “لم أخف أبدا أهمية هذا الملعب في حياتي. منذ أن كان عمري 8 سنوات ذهبت إلى ماراكانا ولم أتخيل أبدا أنني سأبني قصتي هنا”.

وأضاف أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ هذا الملعب 334 هدفا في 435 مباراة: “من دواعي السرور دائما الحصول على تكريم في الحياة”.

وتلقى زيكو عدة تكريمات بمناسبة بلوغ عامه الـ70، ومعظمها من ناديه الأسبق فلامنغو الذي سجل معه 508 هدفا في 731 مباراة وفاز معه بـ15 لقبا، بما في ذلك كأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية في 1981.

وسجل زيكو 48 هدفا مع “السليساو” خلال 71 مباراة، ليصبح خامس أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ المنتخب.

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