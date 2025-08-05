تكريم خاص لمدير المدرسة العليا للإعلام الآلي

"بعد نجاح عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجامعيين الجدد"

أسدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم الثلاثاء، وساما لمدرسة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بواد السمار مولود كوديل.

وجاء هذا التكريم، حسب ما ذكره بيان للوزارة، “نظير ما بذله المدير رفقة طاقمه المميّز، من مجهودات في السهر على إنجاح عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجامعيين الجدد، في كامل مراحلها”.

وأعلنت صباح اليوم، نتائج توجيه الناجحين في بكالوريا 2025، بعد أن تمّت عملية التسجيل الأولي للناجحين في امتحان البكالوريا، عبر موقع المدرسة العليا، في الفترة ما بين 22 و26 جويلية الماضي.

وستستكمل مرحلة التسجيلات النهائية للطلبة الجدد، بعد تأكيد اختيار التخصّصات الجامعية، في الفترة ما بين 10 و15 أوت الجاري.

وقد وفّرت المنصة المعدّة للعملية، أداة ذكية تساعد المسجّلين في اختيار تخصصاتهم، بناء على معالجة نقاطهم في الامتحان الوطني، باستخدام الذكاء الاصطناعي. إلى جانب عرض قوائم تعريفية حول المهن والكفاءات التي تناسب كل تخصص.