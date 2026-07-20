تكريم رئاسي هذا الأربعاء للأوائل في البكالوريا و”البيام”

في احتفالية تعكس دعم الدولة اللامحدود للنخبة المدرسية

تتجه الأنظار يوم الأربعاء 22 جويلية الجاري، نحو الاحتفالية الوطنية الكبرى التي تشرف عليها رئاسة الجمهورية، لتكريم التلاميذ المتفوقين الأوائل في الامتحانات المدرسية التعليمية الوطنية للموسم الدراسي الحالي 2025/2026. وتأتي هذه الالتفاتة الرئاسية السنوية لتؤكد مجدداً الأهمية البالغة التي توليها أعلى السلطات في الدولة لقطاع التربية والتعليم، وتشجيع الكفاءات الناشئة التي تمثل مستقبلا واعداً للبلاد.

وفي التفاصيل، أسرت مصادر “الشروق”، أنه من المنتظر أن يشرف رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، على احتفالية تكريم النخبة الوطنية المدرسية من المتفوقين الأوائل في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، دورتي ماي وجوان 2026، بالإضافة إلى المتفوقين من ذوي الهمم ومدارس أشبال الأمة، والبالغ عددهم قرابة 30 متفوقا، بقصر الشعب في الجزائر العاصمة.

وسيعيش المكرمون رفقة أولياء أمورهم لحظات تاريخية تتويجا لسنوات من السهر والمثابرة ومسار دراسي طويل عمره 12 سنة، في حين سيتضمن برنامج الحفل تسليم شهادات تقديرية ومكافآت مالية معتبرة، بالإضافة إلى ميداليات فخرية يسلمها رئيس الجمهورية شخصياً للمتفوقين، في خطوة تعكس دعم الدولة اللامحدود للنخبة المدرسية.

وتحمل هذه الاحتفالية الرسمية أبعاداً إستراتيجية عميقة؛ إذ تعكس رؤية الدولة في أن معركة البناء والتنمية تبدأ من مقاعد الدراسة والاستثمار في المادة الرمادية. كما تؤكد السلطات من خلال هذه المناسبات عزمها على مرافقة هؤلاء العباقرة في مسارهم الجامعي والمهني اللاحق، وتوفير البيئة الملائمة لضمان تحويل هذه الطاقات إلى قاطرة للتطور التكنولوجي والاقتصادي الوطني.

كما يعد هذا الشرف التكريمي الرئاسي “أكبر حافز” لمواصلة التميز في التعليم العالي، خاصة في التخصصات العلمية والدقيقة والمدارس العليا التي يطمح أغلبهم الالتحاق بها، ويعتبر أيضا تتويجاً لمجهودات الأطر التربوية والإدارية.

ويبقى تكريم النخبة هو بمثابة استثمار في مستقبل الجزائر الجديدة، وهو المشروع النهضوي والاستراتيجي الذي أطلقه الرئيس، ويهدف إلى بناء دولة قوية ومؤسسات ديمقراطية ترتكز على مجموعة محاور هامة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتفوقين الأوائل سيطيرون إلى جمهورية تركيا منتصف شهر أوت الداخل، في رحلة سياحية تدوم قرابة عشرة أيام، في التفاتة تشجيعية تعكس اهتمام الدولة بالنخب المدرسية وتثمين جهودهم، وتهدف إلى الترويح عن النفوس وتوسيع الآفاق الثقافية والتاريخية لفرسان البكالوريا.