تكريم رابح سعدان ومُحْيِ الدين خالف

كرّم اتحاد الجزائري لِكرة القدم، الإثنين، مدربَي المنتخب الوطني سابقا رابح سعدان ومُحْيِ الدين خالف.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”، بِنادي الجيش بِبني مسوس بِالعاصمة. تحت إشراف الرئيس جهيد زفيزف.

وقُدِّمت لِرابح سعدان ومحي الدين خالف هدايا رمزية على غرار قميص “الخضر” يحمل اسمَيهما، تثمينا للخدمات الجليلة التي قدّماها للكرة الجزائرية عامّة والمنتخب الوطني خاصّة.

فضلا عن ذلك، كرّم اتحاد الكرة الجزائري الحكم الدولي السابق بلعيد لكارن، الذي سبق له المشاركة في كأس العالم 1982 بِإسبانيا، وتظاهرات أخرى كبيرة.

ولم تغفل “الفاف” رموز الكرة الجزائرية الذين فارقوا الحياة مُؤخّرا، وخصّتهم بِتكريم، وهم: الناخب الوطني الأسبق عبد الرحمان مهداوي، ورئيس رابطة الكرة المحترفة سابقا محفوظ قرباج، وأحمد مبراك رئيس رابطة عنابة لِكرة القدم سابقا.