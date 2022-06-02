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رياضة

تكريم رمزي لـ “قنّاص” محاربي الصّحراء

علي بهلولي
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تكريم رمزي لـ “قنّاص” محاربي الصّحراء

نظّمت “الفاف” سهرة الأربعاء ِبالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، حفلا رمزيا على شرف اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني.

جاء ذلك بِمناسبة مرور عشرة أعوام على ارتداء هذا “القنّاص” زيّ محاربي الصّحراء.

وكان سليماني (33 سنة) قد خاض أوّل مباراة دولية مع المنتخب الوطني الجزائري، في الـ 26 من ماي 2012 بِملعب البليدة، وحملت طابعا ودّيا ضدّ النيجر.

وشارك إسلام سليماني في 85 مبارة دولية، متصدّرا لائحة هدّافي “الخضر” بـ 40 توقيعا.

في سياق آخر، استقبل لاعبو المنتخب الوطني بِمعية مدربهم جمال بلماضي، أطفالا مرضى يُعانون “متلازمة داون” (تريزوميا 21)، حضروا رفقة إحدى جمعيات المجتمع المدني التي تهتمّ بِهذه الشريحة.

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