تكريم زغبة وسوداني وبلعمري في السعودية وقطر

أقامت إدارة نادي ضمك السعودي، الثلاثاء، حفلا تكريميا رمزيا على شرف اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين الحارس مصطفى زغبة والمهاجم العربي هلال سوداني.

جاء ذلك بعد تتويج زغبة وسوداني رفقة عناصر المنتخب المحلّي الجزائري، بِكأس العرب نسخة قطر 2021. عِلما أن نادي ضمك السعودي يضمّ لاعبا جزائريا آخر وهو المدافع فاروق شافعي، لكنه لم يُشارك في هذه المنافسة الكروية الإقليمية.

ونُظّم الحفل على هامش تدريبات فريق ضمك السعودي، الثلاثاء.

ويستعدّ مصطفى زغبة وفاروق شافعي والعربي هلال سوداني رفقة فريقهم ضمك لِمواجهة الزّائر نادي الباطن، بعد ظهيرة السبت المقبل. في إطار الجولة الـ 14 من عمر البطولة السعودية.

وفعلت إدارة نادي قطر الرياضي، الثلاثاء، بِالمثل، مع مدافعها الدولي الجزائري جمال بلعمري.