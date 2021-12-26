تكريم طبيبة من مستشفى القطّار بجائزة التميز للمرأة العربية
كرمت جامعة الدول العربية بجناح المرأة في تظاهرة “إكسبو 2020” بدبي، الأستاذة فاطمة الزهراء زميت، بجائزة التميز للمرأة العربية في المجال الطبي.
وبحسب ما أفادت به وزارة الصحة، الجمعة، في بيان لها فقد تم تكريم زميت، المتخصصة في الأمراض المعدية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الهادي فليسي (القطار)، بالتعاون مع الإتحاد النسائي العام الإماراتي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
— Ministère de la Santé Algérie وزارة الصحة الجزائر (@Sante_Gouv_dz) December 24, 2021
وقد اختارت جامعة الدول العربية منح الطبيبات هذه الجائزة “كعرفان على ما قدمنه” ضمن الجيش الأبيض، خاصة في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19).
تتويج🇩🇿🩺
كرمت جامعة الدول العربية في جناح المرأة في إكسبو 2020 بدبي:الأستاذة فاطمة الزهراء زميت متخصصة في الأمراض المعدية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الهادي فليسي – #القطار– بالعاصمة بجائزة التميز للمرأة العربية في دورتها الأولى في المجال الطبي pic.twitter.com/UkuBbO3YP0
— santenewsdz (@santenews_dz) December 24, 2021
يذكر أن هذه الجائزة تسلط الضوء على الدور التقدمي والمستمر للمرأة في مجالات مختارة، كما تكرم إنجازاتهن القيادية وخبراتهن وإبداعاتهن، بحيث تعكس دور المرأة العربية الفعال في المجتمع المدني.