تكريم طبيبة من مستشفى القطّار بجائزة التميز للمرأة العربية

كرمت جامعة الدول العربية بجناح المرأة في تظاهرة “إكسبو 2020” بدبي، الأستاذة فاطمة الزهراء زميت، بجائزة التميز للمرأة العربية في المجال الطبي.

وبحسب ما أفادت به وزارة الصحة، الجمعة، في بيان لها فقد تم تكريم زميت، المتخصصة في الأمراض المعدية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الهادي فليسي (القطار)، بالتعاون مع الإتحاد النسائي العام الإماراتي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقد اختارت جامعة الدول العربية منح الطبيبات هذه الجائزة “كعرفان على ما قدمنه” ضمن الجيش الأبيض، خاصة في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19).

يذكر أن هذه الجائزة تسلط الضوء على الدور التقدمي والمستمر للمرأة في مجالات مختارة، كما تكرم إنجازاتهن القيادية وخبراتهن وإبداعاتهن، بحيث تعكس دور المرأة العربية الفعال في المجتمع المدني.