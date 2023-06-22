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رياضة

تكريم طريف لثلاثي إشبيلية بعد التتويج مع منتخب إسبانيا

عمر سلامي
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تكريم طريف لثلاثي إشبيلية بعد التتويج مع منتخب إسبانيا
ح.م
ثلاثي إشبيلية يكرّم بعد التتويج مع منتخب إسبانيا

كرّمت مقاطعة “لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا” في إشبيلية الإسبانية الثلاثي خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي على طريقتها الخاصة، بعد تتويجهم مع المنتخب ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأعطت المقاطعة كل من خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي، مقدار أوزانهم من الطماطم.

‏وتبعد المقاطعة التي ينتمي لها الثلاثي، 35 كيلومترا عن إشبيلية، وتعيش على الزراعة وتشتهر بجودة الطماطم والبطيخ والعنب.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا، الأحد الماضي، في المباراة النهائية.

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