تكريم طريف لثلاثي إشبيلية بعد التتويج مع منتخب إسبانيا
كرّمت مقاطعة “لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا” في إشبيلية الإسبانية الثلاثي خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي على طريقتها الخاصة، بعد تتويجهم مع المنتخب ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
وأعطت المقاطعة كل من خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي، مقدار أوزانهم من الطماطم.
وتبعد المقاطعة التي ينتمي لها الثلاثي، 35 كيلومترا عن إشبيلية، وتعيش على الزراعة وتشتهر بجودة الطماطم والبطيخ والعنب.
👏 Jesús Navas, Fabián y Gavi son homenajeados en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
😅 Los tres han recibido como premio su peso en tomates tras conquistar la #NationsLeague.
📸 Julio Muñoz pic.twitter.com/uCnScqfocW
— EFE Deportes (@EFEdeportes) June 21, 2023
وتوج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا، الأحد الماضي، في المباراة النهائية.