تكريم طريف لثلاثي إشبيلية بعد التتويج مع منتخب إسبانيا

كرّمت مقاطعة “لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا” في إشبيلية الإسبانية الثلاثي خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي على طريقتها الخاصة، بعد تتويجهم مع المنتخب ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأعطت المقاطعة كل من خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي، مقدار أوزانهم من الطماطم.

‏وتبعد المقاطعة التي ينتمي لها الثلاثي، 35 كيلومترا عن إشبيلية، وتعيش على الزراعة وتشتهر بجودة الطماطم والبطيخ والعنب.

👏 Jesús Navas, Fabián y Gavi son homenajeados en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). 😅 Los tres han recibido como premio su peso en tomates tras conquistar la #NationsLeague. 📸 Julio Muñoz pic.twitter.com/uCnScqfocW — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 21, 2023

وتوج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا، الأحد الماضي، في المباراة النهائية.