تكريم عقيد جزائري متوفى من طرف الرئيس الأنغولي

عرفانا له على مساهمته المميزة في حركة تحرير انغولا

أسدى رئيس الدولة الأنغولي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، جواو لورونسو، بلواندا، ميدالية الاستقلال، بعد الوفاة، للعقيد والسفير الجزائري الأسبق، مختار كركب، عرفانا له على مساهمته المميزة في حركة تحرير انغولا.

وقد تم تسليم الميدالية لابنته، جازية كركب، التي كان والدها الراحل مكلفا، ابتداء من سنة 1968، بتنسيق الدعم العسكري واللوجيستي الذي تقدمه الجزائر لحركات التحرر في القارة الإفريقية، وجرى حفل تسليم ميدالية الاستقلال بحضور اعضاء من الحكومة الأنغولية وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في هذا البلد إلى جانب ممثلين عن الصحافة المحلية والدولية. وكان مختار كركب، الرئيس الأسبق لمفوضية الدفاع بلجنة التحرير لمنظمة الوحدة الإفريقية، قد احتك في ادغال افريقيا الوسطى والجنوبية والشرقية، بالزعماء الأفارقة اغوستينو نيتو، والبيرتو شيباندي، وأوليسيغون أوباسانجو، وسام نجوما، وجواكيم شيسانو، وسامورا ماشل، مع تقديم دعم متعدد الأشكال لتشي غيفارا.

ويعتبر تكريم العقيد مختار كركب، بمثابة احتفاء بموقف الجزائر، الوفية لمبادئها الثابتة، المتضامنة مع الحركات المناهضة للاستعمار التي كانت تؤسس كفاحها على العديد من مكتسبات الثورة الجزائرية.

ويعد تكريم هذه الشخصية الجزائرية البارزة بمثابة اعتراف بالدور الرائد الذي لعبته الجزائر من اجل حركات التحرر في افريقيا وغيرها.

كما انه اعتراف بدور الجزائر الرائد في الدفاع عن الوحدة الإفريقية وتصفية الاستعمار، في الوقت الذي خصص فيه الاتحاد الإفريقي، الذي تترأسه انغولا، سنة 2025، “العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصول افريقية من خلال التعويضات”.

ويجدر التذكير، ان العقيد مختار كركب، المولود في 14 جوان 1934 بالبيض، قد التحق شابا بصفوف جيش التحرير الوطني، وعين في سن الـ24، قائدا للفيلق الـ21 ديدوش مراد.

وقد تم تخليد مهامه العديدة في أدغال انغولا من خلال صور فوتوغرافية وشهادات بمتحف الدكتور أغوستينو نيتو بلواندا.