-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تكريم عون أمن في “صيدال” شارك في انتشال جثامين ضحايا حادث وادي الحراش

الشروق أونلاين
  • 228
  • 0
تكريم عون أمن في “صيدال” شارك في انتشال جثامين ضحايا حادث وادي الحراش
ح.م
صورة لـ"صيدال"

أقام مجمع “صيدال” لصناعة الأدوية يوم الأربعاء، حفلا تكريميا على شرف الموظف علي محمودي. لمشاركته في انتشال جثامين ضحايا حادث انقلاب حافلة في وادي الحراش.

ووصف بيان للمجمّع، الموظف الذي يعمل عون أمن في موقع الإنتاج التابع للمجمع بالحراش، بأن “شجاعته وتفانيه الإنساني، خلّدت أثرا عميقا في الذاكرة الجماعية”.

وأشادت الرئيسة المديرة العامة للمجمّع نبيلة بن يغزر المولودة وارث، بـ”المسار النموذجي لمحمودي. مبرزة احترافيته العالية، وحسّه الراقي بالمسؤولية، وقبل كلّ شيء إنسانيته النبيلة”.

“وتقديرا لمواقفه المشرفة، قدّم مجمع صيدال للسيد محمودي شهادة شكر وتقدير. عربون اعتراف بمسيرته المتميّزة، وبشجاعته التي ستظلّ شاهدةً على قيم التضامن والتفاني داخل المؤسسة”، يضيف المصدر.

مقالات ذات صلة
الفريق أول شنقريحة يجدد الالتزام بحماية الجزائر في يوم المجاهد

الفريق أول شنقريحة يجدد الالتزام بحماية الجزائر في يوم المجاهد

محاكمة المتهمين في فساد “إيميتال” الإثنين المقبل

محاكمة المتهمين في فساد “إيميتال” الإثنين المقبل

قريبا.. خدمة جديدة من بريد الجزائر لحاملي البكالوريا   

قريبا.. خدمة جديدة من بريد الجزائر لحاملي البكالوريا   

هذه صلاحيات محكمة التنازع وإجراءات جديدة لأول مرة

هذه صلاحيات محكمة التنازع وإجراءات جديدة لأول مرة

بالصور.. هذه حصيلة العمليات الأسبوعية للجيش

بالصور.. هذه حصيلة العمليات الأسبوعية للجيش

سلاح المقاطعة

سلاح المقاطعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد