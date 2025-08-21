تكريم عون أمن في “صيدال” شارك في انتشال جثامين ضحايا حادث وادي الحراش

أقام مجمع “صيدال” لصناعة الأدوية يوم الأربعاء، حفلا تكريميا على شرف الموظف علي محمودي. لمشاركته في انتشال جثامين ضحايا حادث انقلاب حافلة في وادي الحراش.

ووصف بيان للمجمّع، الموظف الذي يعمل عون أمن في موقع الإنتاج التابع للمجمع بالحراش، بأن “شجاعته وتفانيه الإنساني، خلّدت أثرا عميقا في الذاكرة الجماعية”.

وأشادت الرئيسة المديرة العامة للمجمّع نبيلة بن يغزر المولودة وارث، بـ”المسار النموذجي لمحمودي. مبرزة احترافيته العالية، وحسّه الراقي بالمسؤولية، وقبل كلّ شيء إنسانيته النبيلة”.

“وتقديرا لمواقفه المشرفة، قدّم مجمع صيدال للسيد محمودي شهادة شكر وتقدير. عربون اعتراف بمسيرته المتميّزة، وبشجاعته التي ستظلّ شاهدةً على قيم التضامن والتفاني داخل المؤسسة”، يضيف المصدر.